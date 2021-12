Horário de Verão altera a programação das emissoras

O Horário de Verão 2014 começa às 00h deste domingo. A Bahia, um dos estados que não aderiram à alteração de horário, não precisou ter seus relógios adiantados em uma hora. No entanto, isso não significa que nenhuma mudança acontece na rotina dos baianos. A programação das emissoras de televisão aberta, por exemplo, tem algumas de suas atrações adiantadas em uma hora.

Este ano, a medida para economizar energia elétrica vai durar quatro dias a mais do que nos anos anteriores, para que a volta ao horário regular não aconteça no período de carnaval. Até à zero hora de 22 de fevereiro de 2015, os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste devem adiantar os relógios em uma hora. Isso significa que a programação das emissoras de televisão, que seguem o horário de Brasília, terão seus horários de exibição adiantados também.

Grade

As mudanças na grade da programação da televisão aberta por conta do Horário de Verão já podem ser sentidas hoje. Na Rede Bahia, por exemplo, o programa Esquenta é exibido na faixa das 11h. O Fantástico, às 19h50. O Rede Bahia Revista, que anteriormente passava na faixa das 23h30, agora é exibido às 22h35.

A TV Aratu também terá sua programação adiantada. Hoje, por exemplo, a Propaganda Eleitoral Gratuita será exibida às 12h. O Programa da Eliana, às 14h15. Na Band, a programação local também sofre alterações. Nesse período, o programa Brasil Urgente começará às 16h, e o Band Cidade, às 17h50. Na TV Itapoan, o Domingo Show começa hoje às 10h, e, após o Horário Político, às 12h, continua na faixa das 12h20.

A programação também muda nos dias de semana. Na Rede Bahia, o Jornal Nacional terá início às 19h. As novelas da emissora também terão os horários alterados. Malhação começará às 16h25. Boogie Oogie, às 17h. Após o BA TV, que será exibido às 17h55, vai ao ar a novela Geração Brasil, às 18h10. Já a novela Império, às 20h10.

No dia 24 de outubro, sexta-feira, a programação da televisão aberta passa mais uma vez por modificações, com o final da propaganda política obrigatória - que, durante o horário de verão, é exibida nas faixas das 12h e 19h30.

