Na Rússia, um homem se irritou com uma participante em uma disputa e a socou após jogá-la no chão. As imagens foram divulgadas no Youtube e a cena passou ao vivo para os russos.

Eles participam de uma disputa ao estilo BBB, em que pessoas ficam com as mãos em um carro e, a medida que tiram as mãos, são eliminadas. O homem, não identificado, tem um surto e parte para cima da moça. Confira abaixo:

Da redação Homem agride mulher em programa de TV

