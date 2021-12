História de João Havelange é contada no Canal Brasil

Um dos dirigentes mais polêmicos de todos os tempos tem sua história revisitada na série "Jogo Duro - A História de João Havelange", assinada por Ernesto Rodrigues, que estreia no Canal Brasil no próximo dia 19, às 20h30.

Na série - inédita e exclusiva - estão compiladas horas de um material que inclui mais de 60 entrevistas com nomes como Pelé, Joseph Blatter, Franz Beckenbauer, Lennart Johansson e do próprio João Havelange, que deu um depoimento inédito, revelador e marcante.



Momentos



Ao longo de quatro episódios, o programa aborda a trajetória do cartola mais poderoso do esporte mundial no século 20, reconstituindo sua participação e influência decisiva nos principais momentos do futebol em mais de cinco décadas.



Gravado no Brasil e na Europa, a série mostra como João Havelange, no comando da Fifa, transformou um clube europeu fechado em uma entidade forte e globalizada - a Fifa hoje tem mais países afiliados que a Organização das Nações Unidas, a ONU.



Jogo Duro retrata também as controvérsias, as críticas e as denúncias que acompanharam o brasileiro ao longo de seu período no cargo. A série ainda aborda os bastidores das copas organizadas por Havelange e suas relações com personalidades dos cinco continentes.



A atração é baseada no livro homônimo, escrito pelo diretor, que também deu origem ao longa Conversa com JH (2013). Com vasta experiência na TV e na mídia impressa, o jornalista Ernesto Rodrigues é também autor da biografia "Ayrton - O Herói Revelado", sobre o piloto Ayrton Senna.

