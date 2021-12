Heroína de "Salve Jorge" apaga atuação clichê de veteranos

Numa entrevista recente ao jornal "O Estado de S. Paulo" sobre a novela "Salve Jorge", a autora Glória Perez justificou que a escolha de Nanda Costa, para viver a protagonista Morena, era porque "a atriz é densa e mergulha sem medo em todas as nuances da emoção que se proponha". E ela tem razão. A julgar pelas primeiras cenas da nova trama das nove, que estreou nesta segunda-feira (22), na Globo, Nanda contraria todo e qualquer prejulgamento que fizeram dela, por ser iniciante na dramaturgia, como heroína de uma novela do horário nobre da emissora carioca. A moça vai longe, não teme em arriscar e, ao que até agora foi visto, apaga a atuação batida de atores veteranos num piscar de olhos.



Logo na primeira cena em que aparece, Morena surge sendo leiloada na Turquia. A sequência, na verdade, serviu como epílogo da novela. Com o desenrolar do capítulo, voltaram-se oito meses para que o público entendesse o destino da personagem. Na trama, a mocinha mora no Complexo do Alemão, que é uma favela do Rio de Janeiro, cria sozinha seu filho e vive num embate com o pai da criança, um traficante de drogas. É no meio dessa confusão toda que Morena conhece o capitão do Exército Théo (Rodrigo Lombardi), por quem se apaixona perdidamente.

Insatisfeita com a vida difícil na comunidade, a menina decide trabalhar como garçonete na Turquia, atraída pela oferta de Lívia, interpretada por Claudia Raia. Quando chega no país, o mundo de Morena cai: ela será obrigada a se prostituir numa boate em condições desumanas de sobrevivência.



Analisando o primeiro capítulo de "Salve Jorge", dá para perceber uma série de particularidades registradas também nas estruturas de outras tramas da autora. Esse folhetim tem algo de "O clone" e do "Bar de Dona Jura"? Tem. Lembra também a novela "América" e a saga de Sol (Déborah Secco) em busca de seu sonho? Muito. Remete ainda à novela "Caminhos da Índias" e seu núcleo estrangeiro? Também. Claro, é a marca da autora e está em tudo o que ela faz.

Mas, por ser produzida aqui e até o nome que carrega no título, "Salve Jorge" possui identidade estética do Brasil, principalmente nas sequências com a invasão do morro do Alemão, mescladas com imagens reais do "Jornal Nacional" e outras de pura ficção. Outra coisa notável foi registrada na primeira cena na Turquia, com Antonio Calloni e Zeze Polessa. Ali trouxe imediatamente um léxico próprio que ajuda o telespectador a reconhecer a assinatura de Glória sem achar que se trata de um déjà vu.

Essa assinatura aparece principalmente na ação ambientada em Istambul. Nos bastidores, foi grande o investimento para que a equipe ficasse conhecendo sobre a cultura de lá, mérito de Marcos Schechtman, diretor que já fez outras parcerias com Glória.

O que preocupa não é a produção, texto e muito menos o acabamento. São as interpretações de alguns atores que, por muitas vezes, trazem para o telespectador a vaga lembrança de personagens em outras tramas. É o caso de Claudia Raia, que completa mais uma vilã metida a perua que ela já fez na TV, e Dira Paes, com aquele ar sofrido que vem estampando na telinha. Por outro lado, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero, como divorciados, prometem incendiar a plateia, mas isso, por enquanto, é ainda uma aposta.

"Salve Jorge" é realista, mas não didática. E nem precisa. Está mais para popular do que qualquer outra coisa e a melhor tradução disso são as cenas no Complexo do Alemão, cheia de personagens que a gente vê pelas ruas, que têm a cara do nosso País.

Audiência - A novela marcou, na sua estreia, média de 36 pontos de audiência. O primeiro capítulo, exibido das 21h10m às 22h21m, teve 56% de share no horário. Escrita por João Emanuel Carneiro, "Avenida Brasil", antecessora de "Salve Jorge" na faixa das 21h, teve 37 pontos e 61% de participação. Os números divulgados pelo Ibope são apenas uma prévia da audiência na Grande São Paulo.

