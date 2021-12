Hermes e Renato voltam à MTV Brasil

Depois de três anos afastados da emissora, a turma do Hermes e Renato está de volta à MTV Brasil. No dia 25 de abril, Fausto Fanti, Marco Antônio Alves, Adriano Silva e Felipe Torres (sem Bruno Sutter e Gil Brother) estreiam uma nova temporada do programa humorístico.

Enquanto isso, a equipe de programação da emissora preparou um especial com os antigos programas. A partir desta semana, e até a estreia dos programas inéditos, a MTV vai exibir de terça a quinta, às 22h30, Hermes e Renato - Melhores momentos.

Na nova temporada, o programa segue o formato original de esquetes, mas os humoristas prometem novos personagens e quadros. A sátira Os 3 Carecas, quadro que traz três neonazistas de uma metrópole que sempre se dão mal no final, está entre as novidades. Os personagens clássicos também vão aparecer, porém repaginados.

Hermes e Renato foi exibido pela MTV Brasil entre 1999 e 2009. O grupo foi resultado de uma brincadeira feita por garotos na faixa de 11 e 12 anos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, há 20 anos.

Dessa brincadeira, surgiu uma maneira de fazer humor na TV, até então pouco explorada. Novelas humorísticas, redublagens de filmes e sátiras musicais, como Pira Pirô, tiveram muito êxito e atraíram fãs para o programa.

Um exemplo disso é a banda fictícia de heavy metal Massacration. Eles excursionaram pelo Brasil e ainda venderam 50 mil CDs com o programa.

