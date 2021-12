Heloísa Perissé no programa da Gabi

No programa Marília Gabriela Entrevista no ar neste domingo, 12, às 22 horas, no GNT, a convidada é a atriz Heloísa Perissé. A carioca, que viveu a adolescência na Bahia, iniciou sua vida profissional na famosa Escolinha do Professor Raimundo e participou de diversas produções humorísticas na TV, como as séries Os Normais e Sob Nova Direção. Além disso, lançou um filme baseado no livro O Diário de Tati, que ela mesma escreveu. No teatro, ficou muitos anos em cartaz com o sucesso Cócegas ao lado de Ingrid Guimarães e, recentemente, interpretou a personagem Monalisa na novela Avenida Brasil. Durante a entrevista, Gabi e Heloísa conversam sobre a carreira, vida pessoal e muito mais.

adblock ativo