Helga Nemeczyk fala sobre convite para atuar em musical

Helga Nemeczyk é uma artista completa: atriz, cantora, dubladora, cineasta, bailarina e comediante. Sua estreia na TV ocorreu no humorístico Zorra Total, após receber um convite especial do diretor Maurício Sherman. Durante a carreira participou de diversos espetáculos musicais no teatro, interpretou a personagem Glenda em Rock Story, sua primeira novela, e está entre os finalistas do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. Por meio de sua participação, a artista demonstrou um lado que poucos conheciam: a capacidade de explorar suas muitas vertentes ao interpretar personagens como Beyoncé, Janis Joplin, Ana Carolina e Pavarotti. Na entrevista a seguir Helga fala sobre sua experiência no quadro, as expectativas para a final – exibida hoje – e adianta, com exclusividade, algumas informações a respeito do convite para participar de Chaplin, o Musical.

Como você reagiu ao convite para participar do Show dos Famosos?

Fiquei extremamente feliz porque era algo que eu queria muito desde a primeira temporada do programa ano passado. Assim que assisti, pensei: “Meu Deus, isso é minha cara. Eu quero muito fazer isso”. Ano passado participei do Ding Dong, então aproveitei para falar o quanto o Show dos Famosos era incrível e disse que queria participar. Algum tempo depois me chamaram.

Como tem sido a experiência de participar da competição?

Confesso que não é fácil. É muito difícil e cansativo. Nós temos pouco tempo para preparar coisas muito específicas, que exigem muito do nosso físico, do nosso emocional. É um exercício de humildade, de desprendimento do ego, de saber lidar com as críticas dos jurados. É um aprendizado porque você está ali dando sua cara a tapa para ser julgado pelo seu trabalho, que, na verdade, é seu e não é. Digo isso porque estamos lá fazendo o trabalho que um outro artista já fez. Você não pode fazer do seu jeito, tem que ser do dele, e às vezes é difícil chegar ao ideal. É realmente muita pressão. Aprendi a superar meus limites – como cantar ópera com voz de homem ou cantar uma música com a voz da Janis Joplin. O momento é agora ou nunca, ou vai ou racha. Não dá para errar, não tem como parar, voltar e gravar de novo, por exemplo. O improviso também é algo que não cabe, porque você não pode improvisar algo se o artista não fez. Apesar das dificuldades, eu evoluí muito como artista e vi que sou capaz de fazer coisas que antes jamais havia imaginado.

E suas performances são umas melhores que as outras, né?

É que eu sou muito CDF (risos). Estudo muito, me dedico muito. Para fazer a Beyoncé contratei um professor particular de dança e aprendi a coreografia um mês antes da apresentação. Me dedico demais porque penso que, se é para fazer, tem que ser bem feito. Não estamos lá para brincadeira. Quero fazer o meu melhor, dar o meu melhor para o público, porque ele merece isso.

Qual foi sua interpretação mais desafiadora e por quê?

A Janis e o Pavarotti, pela questão da voz. Mas a Janis mais ainda, porque corria o risco de eu machucar minhas cordas vocais. Vocalmente ela foi a mais desafiadora por essa razão. Já corporalmente, eu diria que foi a Beyoncé por causa do ato de conciliar a dança e o canto, tudo ao mesmo tempo.

Quais são suas expectativas para a final hoje?

Começamos a ensaiar nossa apresentação na terça-feira passada (3) e eu estou muito feliz porque deixei para o final um número muito apoteótico, para fechar com chave de ouro. Será emocionante!

Pode antecipar alguma coisa do seu último personagem para os baianos?

Como disse anteriormente, é um homenageado apoteótico, emocionante o suficiente para encerrar bem a minha participação no Show dos Famosos. Tanto a música quanto o homenageado são espetaculares!

Quem você acha que é seu “concorrente direto” nesta final de hoje?

Todos os que estão na final são meus concorrentes diretos. Ali quem vencer será por décimos, tenho certeza. Todos são extremamente fortes.

Qual é sua relação com musicais?

Eu sou uma atriz de teatro musical há mais de dez anos. Tenho 18 musicais em meu currículo, então é algo que faz parte da minha vida. Fiz muito e continuarei fazendo porque amo fazer. Gosto de cantar, atuar e performar. As três coisas ao mesmo tempo. No musical consigo unir tudo isso em um papel só.

No último programa, Cláudia Raia anunciou que você fará parte de Chaplin, o Musical. Como surgiu esse convite?

Aconteceu que Paula Capovilla, uma atriz que faz parte do elenco, está grávida e terá que sair porque a barriga já está crescendo. Porém, Cláudia continuará com a temporada e me chamou para substituí-la. Ela já me conhecia porque tinha me assistido fazendo outras peças, mas ali há uma proximidade maior semana sim, semana não. Com isso, me ligou e falou que era apaixonada por meu trabalho, disse que sou uma artista incrível, explicou toda a situação da Paula e perguntou se eu tinha interesse. Eu, prontamente, sem pensar nenhuma vez, disse que sim. Já tinha assistido à peça anteriormente e é uma obra incrível! Além disso, a personagem é maravilhosa. Algo que aumentou ainda mais meu interesse foi o fato de não ser uma personagem de comédia, e isso é algo que eu quero fazer, fugir um pouco do meio cômico e explorar mais outras facetas minhas como atriz. A personagem é uma jornalista vilã que acaba com a vida do Chaplin. Então de imediato eu disse sim! Será loucura porque o Show dos Famosos acabará e eu já vou engatar no Chaplin, mas vamos lá!

A participação por tantos anos no Zorra Total te ajudou a crescer profissionalmente de qual forma?

O Zorra me ensinou a fazer televisão. Lá eu aprendi a me posicionar para as câmeras e entendi toda a mecânica de um programa televisionado. Até então, nunca havia participado de produções de TV, apenas teatro. E, por fim, foi lá que me tornei comediante. Minha participação começou depois que Maurício Sherman foi assistir a uma peça minha e, ao fim, me convidou para fazer parte do programa. Inicialmente fiquei apenas nos quadros de musicais, mas depois fui migrando e acabei descobrindo uma comediante em mim que eu não conhecia.

E como tem sido a reação das pessoas na internet com as suas interpretações?

Foi tudo muito positivo até a Beyoncé. Após esta apresentação rolou uma situação chata na qual as pessoas falaram do Black Face, se referindo ao fato de eu me caracterizar de negra para interpretar o personagem. É muito complicado isso porque não sou negra, não quero me apropriar da cultura negra, não sei pelo que eles passaram, mas tenho muito respeito, muito amor pela cultura e amo tudo o que os negros representam. Não vejo como uma forma de racismo como chegaram a colocar em minhas redes sociais. Com isso acabei ficando triste porque isso não é verdade. Eu não penso dessa forma. Estou lá emprestando meu corpo para a arte, e, ao homenagear um personagem negro, não tenho como não me pintar para tal. Faz parte da caracterização. Quando Sandra de Sá fez a Dalva de Oliveira e se pintou de branca, ninguém falou nada. É bem louco isso. As pessoas às vezes não entendem, são maldosas, querem alfinetar, te prejudicar de alguma forma. Então fiquei triste com essa reação em específico. Por outro lado, com os outros personagens eu já tive muitos elogios. Meu número de seguidores aumentou em 20 mil desde o início do programa.

