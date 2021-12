"Helena não é uma protagonista boazinha", diz Julia Lemmertz

Depois de ver a mãe Lílian Lemmertz viver a primeira Helena do autor Manoel Carlos, na novela Baila Comigo, em 1981, Julia Lemmertz está de volta ao ar interpretando justamente a heroína mais famosa do autor na trama de Em Família. Julia entrega que sempre teve vontade de trabalhar com o autor e hoje, com 50 anos, ela diz estar preparada para viver um turbilhão de emoções no ar com a sua Helena, em situações que, às vezes, se confundem com a sua própria história.

Casada com o ator Alexandre Borges e mãe de Luíza e Miguel, Júlia deixa escapar que, assim como as Helenas de Manoel Carlos, seu lado mãe bate forte. Porém, ela reconhece que, infelizmente, isto é impossível. Sua mãe, Lílian Lemmertz, foi a primeira atriz a viver Helena nas tramas de Manoel Carlos, na novela Baila Comigo.

Receber de presente uma personagem tão marcante da dramaturgia brasileira é uma realização pessoal?

Com certeza! Nunca pensei que fosse me encontrar com ele, ainda mais como Helena, porque essas coisas que desejamos muito a gente guarda só para si. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com o Maneco (Manoel Carlos), sempre tive vontade de fazer uma novela dele. Porém, essa vontade não era necessariamente somente para fazer uma Helena. Até porque ela é um papel sempre muito disputado e o Maneco tem personagens incríveis. Temos várias atrizes que não viveram a Helena e foram muito bem-sucedidas. Ele escreve muito bem, especialmente para mulher. Há tempos estamos tentando nos encontrar e conseguimos agora, num momento em que ele quis fazer essahomenagem à minha mãe. Mas acho que se não fosse agora, em Em Família, nós trabalharíamos também numa outra novela ou então numa minissérie.

Pelo visto, o encontro com o autor veio no momento certo da sua vida.

Sim, veio justamente num momento bárbaro, de amadurecimento. E hoje posso assegurar que me sinto merecedora dessa graça. Não posso negar que é lindo, maravilhoso, pensar que dentro da novela tem essa homenagem à minha mãe, a todas as Helenas. Sinto como se a minha mãe estivesse aqui comigo. E claro que não deixa de ser uma merecida homenagem ao trabalho dela.

Durante a coletiva de lançamento de Em Família, Manoel Carlos falou com bastante carinho de sua mãe e você se emocionou...

Eles eram muito amigos. Aquela coisa de se encontrarem, estarem sempre juntos. E, na medida em que o Maneco ia escrevendo, os dois se encontravam e conversavam bastante. E conforme a minha mãe ia contando as coisas para ele, o Maneco aproveitava essas histórias e colocava na personagem, na Helena interpretada por ela. A minha memória principal é do prazer que a minha mãe tinha de fazer aquilo, aquele trabalho, eu via como ela estava intensa, a mulher mais feliz do mundo. Eu lembro que acompanhava.

Então, tem lembranças desses encontros entre sua mãe e Manoel Carlos? Tinha que idade na época?

Sim, lembro. Na época, eu já tinha uns 17 anos, mas morava em São Paulo. E, quando vinha ao Rio, encontrava com a minha mãe aqui no final de semana ou então durante alguma gravação. E me lembro das conversas que eles tinham, dos encontros...

As Helenas sempre são mulheres fortes, sofridas, humanas, bem próximas da realidade. Como é a sua Helena?

Posso dizer que ela não é uma protagonista boazinha, não é a mocinha e também não é a vilã. É uma mulher de 40 anos, então tem compromissos como mãe, esposa, dona de casa. Ela é um misto, tudo isso, e acerta, erra, sofre, comete barbaridades, é uma mulher humana.

