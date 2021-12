Hebe está de volta ao SBT

A apresentadora Hebe vai retornar para o SBT, de onde saiu no fim do ano passado para ir para a RedeTV!. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, o retorno foi tratado diretamente entre Hebe e Sílvio Santos. Ainda não há um contrato assinado.

Como a apresenadora passa por problemas de saúde, o acordo não deverá prever um programa semanal. Possivelmente será algo quinzenal. Quem vai definir a periodicidade será a própria Hebe, que também vai escolher os locais das gravações. O anúncio oficial, segundo Ricco, deve acontecer no Teleton, dia 9 de novembro.

Saída repentina Hebe deixou o SBT após 25 anos atuando como apresentadora do canal. Sílvio Santos, que enfrentava problemas financeiros, queria reduzir o salário dela pela metade. A apresentadora não aceitou e fechou com a RedeTV!, emissora na qual foi recebida com festa.

Mas a felicidade foi passageira. A RedeTV! também está passando por crise, com salários atrasados e até corte de luz. Hebe resolveu então retornar à velha casa para continuar trabalhando com o amigo Sílvio Santos.

