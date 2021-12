Hebe Camargo é internada em São Paulo

A apresentadora Hebe Carmargo, de 83 anos, voltou a ser internada no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. A informação foi divulgada pela revista Veja no início da noite desta quarta-feira (15). Os motivos e a data da internação não são conhecidos.

Em março, a apresentadora da RedeTV! se submeteu a uma cirurgia de emergência para a retirada de um tumor na alça do intestino. Em nova cirurgia realizada em junho, ela extirpou a vesícula.

Em 2010, ela fez sessões de quimioterapia e uma cirurgia para a retirada de um tumor no peritônio, membrana que envolve o aparelho digestivo.

