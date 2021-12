HBO vai fazer três temporadas da série A Vaga

No terceiro episódio da série documental "A Vaga", que vai ao ar nesta quinta-feira, às 22h, no canal HBO, o público verá como é o trabalho do treinador na condução dos trabalhos e no papel de conselheiro de cada atleta. A ideia é que o público possa acompanhar a rotina e os desafios de atletas brasileiros que buscam conquistar uma vaga nas Olimpíadas de 2016, que serão realizadas no Rio de Janeiro.

Quatro modalidades estão sendo acompanhadas de perto por uma equipe da produtora O2 Filmes desde novembro do ano passado, e o trabalho não se encerra agora, com a exibição da primeira temporada.

"O programa visa acompanhar um ciclo que começa três anos antes dos jogos olímpicos, com a preparação para a classificação de vagas. Já começamos a gravar a segunda temporada, que mostrará como 2015 é um ano decisivo na vida desses atletas", comenta o diretor-geral da atração, Rodrigo Meirelles.

Andrea Barata Ribeiro, que assina a criação do projeto com Rodrigo Meirelles, explica que a O2 Filmes é especializada em drama. Por isso, o objetivo da série não é o seu lado esportivo, mas o de documentar o drama do atleta que está em busca de uma medalha olímpica. "Nosso trabalho é jornalístico, fazemos um documentário da trajetória dessas pessoas", diz Andrea.

A produção amarra o conteúdo apresentado em cada episódio de 56 minutos, retratando temas como família, competições e até derrotas. Por enquanto, os atletas mostrados na série são candidatos a vagas olímpicas, ninguém está garantido nos torneios do mundial.

Na primeira temporada, a equipe da O2 Filmes passou por Fortaleza (CE), Salvador (BA), Caxias do Sul (RS), Saquarema (RJ), Aracaju (SE), além do Rio de Janeiro e da Grande São Paulo, gravando campeonatos de boxe masculino, partidas de vôlei de praia feminino, judô e ginástica artística masculina.

Como os direitos de transmissão dos eventos são concedidos ou não para determinadas emissoras de TV, Andrea revela que os produtores de "A Vaga" estão tendo dificuldades para conseguir as autorizações necessárias para documentar algumas competições.

Para Meirelles, o mais importante é que o programa vai dar um belo panorama dos esportes em questão para que o telespectador se familiarize mais com os atletas e as modalidades apresentadas: "O mais difícil neste projeto é que estamos contando uma história que não sabemos como vai terminar".

