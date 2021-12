HBO transmite episódio especial de 'A Vaga' nesta segunda

A HBO Latin America apresenta nesta segunda-feira, 1° de agosto, episódio especial de A Vaga, série que desde 2014 acompanha atletas que disputavam vagas na Olimpíada do Rio. Esse capítulo inédito, que será transmitido pela HBO e terá uma hora de duração, vai mostrar o desfecho das trajetórias de 16 competidores de quatro modalidades diferentes.

Os atletas que disputam tais modalidades são: as duas principais duplas de vôlei de praia feminino - Ágatha Bednarczuk e Barbara Seixas e as irmãs Maria Clara e Carol Salgado; Diego Hypólito e Arthur Zanetti na ginástica artística; os boxeadores Roberto Custódio e Arisson Tavares na categoria até 69kg e Joedison Teixeira e Jhonatham Conceição na categoria até 64kg; e os judocas Charles Chibana e Luiz Revite na categoria até 66kg, Leandro Guilheiro e o Victor Penalber na até 81kg e David Moura e Rafael Silva, o Baby, na categoria acima dos 100kg. Nas modalidades de combate, judô e boxe, os atletas tiveram de disputar um contra o outro a vaga em suas respectivas categorias.

A primeira e a segunda temporada de A Vaga está disponível para assinantes do HBO GO e do pacote HBO/MAX. Rodrigo Meirelles dirige a série, que foi criada junto de Andrea Barata Ribeiro e é produzida em parceria com a O2 filmes.

