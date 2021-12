HBO fará série sobre rock dos anos 70 com Scorses e Jagger

O canal de televisão a cabo HBO está mergulhando no mundo do rock and roll na Nova York dos anos 1970 em uma nova série de Martin Scorsese, Mick Jagger e Terence Winter, o criador do seriado "Boardwalk Empire", informou a rede nesta terça-feira, 2.

Ainda sem nome, a série dramática terá Bobby Cannavale como Richie Finestra, um executivo musical à caça de talentos, Olivia Wilde no papel de sua esposa e ex-modelo e Ray Romano como o responsável pela divulgação da gravadora.

Winter, indicado a um Oscar pelo roteiro de "O Lobo de Wall Street", filme de Scorsese de 2013, atuará como roteirista e responsável pela série, assim como produtor executivo ao lado de Scorsese e Jagger.

O seriado contará a história de Finestra, que procura o novo grande sucesso da música no momento em que a disco e o punk rock começavam a surgir, informou a HBO.

O canal disse que Scorsese irá dirigir o episódio piloto, como fez com "Boardwalk Empire", cuja quinta e última temporada o canal terminou de exibir em outubro.

James Jagger, o filho de 29 anos de Mick, irá interpretar um cantor em uma das primeiras bandas de punk, e o comediante Andrew "Dice" Clay será o dono de uma cadeia de estações de rádio "movido a cocaína".

Ainda não se anunciou uma data de estreia para o drama de uma hora de duração, que será gravado em Nova York.

