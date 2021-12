HBO confirma Game of Thrones e a série Westworld para 2015

A HBO Latin America acaba de anunciar as novidades na programação dos canais HBO, Max, Cinemax e Max Prime, que incluem estreias de séries, filmes e documentários ao longo de 2015. Entre as novidades, está o lançamento de Westworld no segundo semestre.



A produção internacional traz Rodrigo Santoro atuando ao lado de Anthony Hopkins. A série é uma adaptação de filme homônimo de 1973.



"O Rodrigo Santoro é um atrativo promocional forte e vamos trabalhar isso aqui", adianta Gustavo Grossman, vice-presidente corporativo da HBO Latin America.

Westworld é uma ficção científica que se passa em um parque de diversões do futuro. As pessoas vão lá realizar fantasias com andróides. "Eles fazem até sexo com os robôs", brinca Grossman, que foi o mestre de cerimônia do evento de lançamento da programação 2015 que a HBO realizou em São Paulo no último dia 27.



A confirmação de que a quinta temporada de Game of Thrones estreia dia 12 de abril no Brasil, simultaneamente com os Estados Unidos, foi um dos pontos fortes do encontro promovido para a imprensa.

Quadinhos



A rede de TV completa dez anos de produções originais no país. Para comemorar, será lançada a série nacional Magnífica 70 e O Hipnotizador, que é baseado em histórias em quadrinhos e foi gravado no Uruguai. A trama traz um enigmático hipnotizador que utiliza suas habilidades para revelar o que está no fundo da memória das pessoas. O Hipnotizador será lançado no segundo semestre.



Já a série brasileira é protagonizada por Marcos Winter e Simone Spoladore e tem estreia prevista para maio. Magnífica 70 aborda o universo dos filmes produzidos na década de 1970 na chamada Boca do Lixo, região central de São Paulo próxima à Estação da Luz, principalmente as pornochanchadas.

PSI, série nacional estrelada por Emílio de Mello, também continua neste ano. A segunda temporada tem estreia marcada para novembro. Segundo Grossman, cada produção feita no Brasil envolve mais de 200 profissionais e investe no talento nacional, o que é uma prioridade para a empresa. "Somos a rede internacional que mais investe em conteúdo original no país", afirma o executivo.

Questionado se a HBO pretende investir em cinema no Brasil, ele diz que isso não é descartado, mas não está nos planos imediatos da empresa.

Além de Game of Thrones, outras séries de sucesso da HBO terão novas temporadas, como True Detective, Veep, The Knick, Les Revenants, Ray Donovan, The Leftovers, Penny Dreadful, Masters of Sex e Mad Men, em sua última temporada.

