Feliz Halloween! Na próxima quarta-feira, 31, é mundialmente comemorado o Dia das Bruxas. O Halloween é festejado há mais de 2.500 anos e a data é marcado por muitos doces, comidas, músicas e sustos. As pessoas costumam abusar das fantasias assustadoras e sair a caça de doces ou travessuras.

Nós do Portal A TARDE selecionamos alguns filmes, assustadores como a data pede, dignos de maratona para aqueles que irão ficar em casa. Então prepara o balde de doces ou pipoca e vem conferir.

#1 IT: A Coisa

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Não se iluda, de infantil esse filme só tem o elenco. Baseado na obra de Stephen King este filme de 2017 conta a historia de um grupo de amigos que se unem para desvendar o desaparecimento de crianças da cidade de Derry, no Maine, e enfrentar o palhaço assassino Pennywise.

#2 Trick'r Treat- Contos do Dia das Bruxas

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Este filme de 2007 conta quatro histórias de horror interligadas e mostram que algumas tradições não devem ser esquecidas. Este é o caso de residentes de uma pequena cidade, que enfrentam fantasmas e demônios no Dia das Bruxas.

#3 Hereditário

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Com um crescente terror tomando conta da casa, a família explora lugares mais escuros para escapar do infeliz destino que herdaram.

#4 Halloween - A Noite do Terror

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Filme de 1978 conta a historia de Michael Myers, um psicopata que vive em uma instituição há 15 anos, desde quando matou sua própria irmã. Porém, ele consegue fugir de seu cativeiro e retorna à sua cidade natal para continuar seus crimes na localidade que, aterrorizada, ainda se lembra dele.

#5 O exorcista

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

O Exorcista é um filme de 1973 baseado na obra de William Peter Blatty. Isnspirado em um caso real narra a historia de uma uma atriz nota um comportamento estranho em sua filha de 12 anos. Ela pede ajuda a um padre, que é também psiquiatra, que descobre que a garota está possuída pelo demônio.

#6 Anticristo

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Um casal em luto se isola no ‘Éden’, isolada cabana na floresta, onde esperam se recuperar de uma perda e do casamento em crise. Porém, a natureza assume o curso e as coisas vão de mal a pior...

#7 Hellraiser - Renascido do Inferno

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Um casal muda para uma casa nova onde uma horrível criatura obriga a antiga a namorada a ajuda-lo a recuperar o corpo predido para os cenobitas, um trio de repulsivos demônios, ao trazer vítimas para que ele.

#8 As fitas de Poughkeepsie

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Rodado em 2007, The Poughkeepsie Tapes é um falso documentário que explora os assassinatos cometidos por um serial killer, narrando-os através de entrevistas com conhecidos das vítimas e, sobretudo, com materiais de arquivo das matanças e torturas realizadas.

#9 O Exorcismo de Emily Rose

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Baseado em fatos reais, o filme conta a historia de uma a advogada que defende o padre Moore líder de um exorcismo que resultou na morte de Emily Rose, uma universitária de 19 anos que tinha estranhas manifestações não explicadas pelos médico.

#10 A Bruxa

Dahiele Alcântara* | Foto| Divulgação Halloween: 10 opções de filmes de terror para ver este fim de mês

Um casal e seus cinco filhos vivem uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos do local. A família passa a morar num local isolado sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece e cada membro da família enfrenta seus piores medos e seu lado mais condenável.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo