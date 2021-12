Gugu sai do ar em setembro e já negocia 2016

O apresentador Gugu Liberato não irá mais apresentar seu programa na Record a partir do mês de setembro e a sua volta ainda não é totalmente garantida. De acordo com colunista do UOL, Ricardo Feltrin, o apresentador que tem seus programas exibidos nas terças, quartas e quintas, terá a atração substituída pela edição do reality show "A Fazenda" e pelo programa "Batalha dos Confeiteiros", com o apresentador Buddy Valastro.

No contrato atual do apresentador, as negociações são feitas a cada ano. No acordo, apresentador e emissora dividem custos e lucros da produção, semelhante ao contrato feito entre SBT e o apresentador Ratinho há alguns anos.

O "Programa do Gugu" elevou o Ibope da emissora e fez com que SBT e Globo mexessem em sua programação. Com a pausa, Liberato não fará parte da nova linha de shows para ir ao ar sempre às 22h30, idealizada pela direção da Record. Gugu ainda negocia com a emissora dos bispos e a próxima temporada de seu programa tem previsão de retorno no início de 2016.

