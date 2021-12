Gugu recusa SBT e Band e volta à Record após um ano

Após receber propostas do SBT e da Band para retornar à TV, Gugu Liberato deve voltar à Record, da qual saiu há um ano.

De acordo com o site "Famosidades", o novo acordo que apresentador fez com a emissora implica na compra de um programa produzido pela empresa de Gugu, a GGP.

Desta vez, sem um contrato de funcionário fixo, ele apresentará uma atração nos fins de noite, às terças e quintas, que deve estrear no início de 2015, segundo a revista "Veja".

O apresentador recusou a oferta da Bandeirantes de comandar um programa diário, e também uma proposta do SBT, que o agradou mais, segundo o jornal "Folha de S.Paulo". No entanto, ele não gostou do modelo de negócios, em que dividiria os lucros e as despesas do projeto com a emissora de Silvio Santos.

