Gugu Liberato reestreia na TV em fevereiro

Gugu Liberato vai voltar à TV em fevereiro do próximo ano. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, ele reestreia na programação da Record com um novo programa de variedades às terças, quartas e quintas, na faixa das 22h30.

A atração, que terá direção de Homero Salles, será exibido, ao vivo, direto dos estúdios da GGP.

