Guerra dos Sexos: Zenon engana Carolina

Todos vibram com a vitória de Ulisses e Carolina fica furiosa. Ulisses agride Zenon. Nando chega com Roberta para a comemoração de Ulisses e todos ficam constrangidos. Vânia leva Felipe para casa. Nando levanta um brinde para Ulisses, que se emociona. Zenon engana Carolina. Frô vai embora com Ronaldo. Olívia tem uma ideia para descobrir o mistério de Otávio.

Juliana fica perturbada ao ver Nando com Roberta. Vânia se recusa a ficar com Felipe. Ulisses pede para Lucilene passar a noite com ele. Charlô e Olívia observam as câmeras e microfones que serão colocados no quarto de Otávio. Giocondo fala para Dino que Nando é um agente de Otávio. Juliana pede desculpas para Nando.

