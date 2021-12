Guerra dos Sexos: Vânia não aceita se casar com Ulisses

Nesta segunda-feira, 15, em Guerra dos Sexos, Roberta e Charlô ficam chocadas com a revelação de Dino sobre Carolina. Felipe exige que Carolina vá à delegacia. Fábio conversa com Juliana e Nando fica enciumado. Vânia não aceita se casar com Ulisses. Frô reclama do envolvimento de Lucilene com Kiko e suas investidas em Ulisses.

Carolina se faz de vítima na delegacia. Charlô exige que Felipe dê a vitória da aposta a ela. Roberta percebe a farsa de Carolina. Analú encontra a boneca russa nas roupas de Felipe. Dominguinhos e Charlô se beijam. Fábio entrega o verdadeiro exame de gravidez de Carolina para Felipe. Nieta descobre que Carolina mentiu sobre sua gravidez.

adblock ativo