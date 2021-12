Guerra dos Sexos: Vânia flagra Veruska beijando Nando

Nesta segunda-feira, 25, em Guerra dos Sexos, Manoela pede para conversar com Juliana. Zenon salva Analú de um bandido. Fábio tenta falar com Felipe. Carolina diz a Nenê que entregou os recibos para Felipe. Charlô torce para que Zenon se entenda com Analú. Vânia aparece na vila para ver Ulisses. Juliana pensa na conversa que teve com Manoela.

Nenê acerta o preço dos recibos com Felipe e fala para Veruska que perdeu a pasta com os documentos. Vânia e Ulisses ficam juntos. Felipe deixa com Lucilene a pasta com os recibos de Vitório. Kiko vê Nando e Roberta e arma um escândalo. Juliana pega acidentalmente a pasta com os recibos. Nenê e Charlô se interessam um pelo outro. Vânia flagra Veruska beijando Nando.

