Guerra dos Sexos: Vânia enfrenta Isadora

Nesta quarta-feira, 6, em Guerra dos Sexos, Charlô pede que Roberta adiante a remessa para a loja. Carolina faz a cabeça de Isadora contra Vânia. Dalete implica com Frô por causa de Ronaldo. Roberta repreende Nando por ter ido atrás de Felipe. Ulisses flagra Frô e Ronaldo no provador. Roberta fica indignada com a chantagem dos diretores da Positano.

Zenon procura Charlô. Juliana percebe a tristeza da avó com o sumiço de Otávio. Carolina pensa em ficar com o lugar de Isadora na loja. Vânia enfrenta Isadora. Uma mulher misteriosa procura Charlô para falar sobre Otávio. Nando vai à casa de Felipe.

