Guerra dos Sexos: Vânia e Ulisses se beijam

Charlô acredita que o mapa é mais um plano de Otávio e decide não sair de casa. Roberta se recusa a aceitar a comida que Nando furtou. Felipe se desespera com o fato de ter dormido com Carolina. Nando pede carona na estrada. Nieta dá dinheiro para Nenê viajar. Vânia tenta convencer Ulisses de que Nando e Juliana podem ficar juntos. Juliana pensa em Nando. Fábio leva Ciça para um piquenique. Vânia e Ulisses se beijam. Fábio e Juliana se encontram no parque.

Nieta descobre que Carolina viajou sozinha com Felipe. Nando e Roberta chegam ao hotel em um caminhão de lixo. Carolina diz a Felipe que manterá silêncio sobre o que aconteceu entre eles. Roberta e Nando encontram Carolina e Felipe na recepção do hotel. Lucilene flagra Vânia e Ulisses em casa, mas não percebe o clima entre eles. Juliana e Fábio conversam como amigos no parque. Veruska chega ao Rio de Janeiro. Roberta descobre que sua reserva foi cancelada por causa de Felipe.

