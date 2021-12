Guerra dos Sexos: Vânia beija Zenon na frente de Felipe

Nesta terça-feira, 18, em Guerra dos Sexos, Felipe ampara Roberta. Nando lamenta não ter contato toda a verdade para Roberta. Otávio fala para Vânia que Felipe foi atrás de Roberta. Analú briga com Kiko. Nieta explica seu plano para Nenê. Kiko sofre um acidente com a moto de Analú. Nieta convida todos na casa de Semíramis para um piquenique. Carolina diz a Lucilene que vai colocá-la de volta no emprego de secretária da diretoria.

Kiko chega em casa machucado e Roberta se preocupa. Charlô faz uma liquidação na loja e Otávio fica furioso. Juliana fica irritada com a intromissão de Manoela em uma conversa sua com Ronaldo. Otávio exige que Charlô acabe com as liquidações na loja. Vânia beija Zenon na frente de Felipe. Nieta e Nenê ficam aflitos ao descobrir que Nando não vai ao piquenique. Analú fala para Roberta que Nando gosta de Juliana.

adblock ativo