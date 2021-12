Guerra dos Sexos: Ulisses expulsa Zenon de casa

Nesta quarta-feira, 5, em Guerra dos Sexos, Felipe exige uma explicação de Juliana. Carolina diz a Nieta que Felipe vai protegê-la na loja. Charlô fica tensa com as insinuações de Otávio. Carolina decide mudar seu visual no trabalho. Lucilene dorme na cama de Nando. Ulisses leva Zenon para casa. Nando afirma a Roberta que não teve nada com Juliana. Felipe repara no novo visual de Carolina. Fábio conta para Manoela que se apaixonou por outra mulher.

Charlô convoca as mulheres para uma reunião secreta. Veruska ouve Roberta falar com Dino sobre a reunião secreta e avisa a Otávio. Ulisses fala para Zenon sair de sua casa. Manoela afirma que descobrirá quem é a mulher por quem Fábio se apaixonou. Carolina entra na reunião secreta e liga um gravador, sem ser percebida.

