Guerra dos Sexos: Ronaldo consegue desmascarar Isadora

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quinta-feira, 7, Juliana teme que Manoela faça algo contra ela no jantar. Ronaldo e Isadora namoram. Carolina diz a Nieta que Felipe quer se casar com ela. Felipe tem alucinações com a família de Carolina. Vânia ajuda Charlô nas vendas. Ronaldo faz uma marca em Isadora sem que ela veja.

Fábio fica com ciúmes de Juliana com Nando. Olívia avisa a Charlô que Dominguinhos a procurou novamente. Ronaldo mostra para Isadora a marca que fez nela em sua casa. Felipe toma uma decisão com relação a Carolina. Charlô persegue uma pessoa parecida com Otávio.

