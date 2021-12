Guerra dos Sexos: Roberta vai ao noivado de Nando e Juliana

Nesta quinta-feira, 04, em Guerra dos Sexos, Juliana pede perdão a Roberta. Kiko conta para Ary e Iracema que colocou uma poção em suas bebidas. Ary e Iracema decidem dar uma nova chance a Nando. Dino encontra o spray usado para sabotar o desfile e o manda para análise. Frô vê a boneca russa na casa de Nieta.

Dominguinhos garante a Olívia que provará para Charlô que não é Otávio. Frô dá a boneca russa para Juliana e Nando. Kiko convence Roberta a ir com ele à festa de noivado de Nando e Juliana. Dominguinhos ouve Zenon falar com Olívia que usará a poção de Kiko em sua bebida. Roberta chega à festa e Juliana fica incomodada com o comportamento de Nando.

