Guerra dos Sexos: Roberta se revela para Veruska

Nesta quarta-feira, 27, em Guerra dos Sexos, Charlô tem uma ideia para denunciar Veruska. Isadora investe em Ronaldo. Kiko pede um beijo para Frô. Ronaldo passa a noite com Isadora. Nieta tenta convencer Dino a contar o que Vânia falou sobre Veruska. A secretária recebe um bilhete que acredita ser de Otávio e o esconde de Vânia. Charlô incentiva Analú a investir em Zenon. Nenê combina de sair com Charlô. Ulisses e Frô seguem Nando. Semíramis entrega a pasta com os recibos de Vitório para Nieta.

Felipe vasculha sua sala à procura da pasta com os recibos. Nieta entrega a Nenê a pasta que pegou com Semíramis. Ronaldo briga com Isadora. Felipe vai à casa de Ulisses atrás de Lucilene. Charlô e Vânia acusam Veruska de ser a informante de Otávio. Ulisses e Frô veem Nando em uma academia de balé. Dino tenta pegar a pasta com os recibos de Nenê. Roberta se revela para Veruska.

