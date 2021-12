Guerra dos Sexos: Roberta e Nando têm as malas roubadas

Kiko tem uma crise por causa do casamento e Roberta o repreende. Ulisses admira Vânia. Juliana decide ir à casa de Nando. Nenê tenta abrir o armário de Vitório no aeroporto. Zenon se aproxima de Analú. Nenê e Veruska ficam frustrados por não conseguirem a cópia da chave do armário do aeroporto.

Roberta e Nando têm as malas roubadas ao aterrissar no Rio de Janeiro e, ao chegar no hotel, descobrem que a reserva não foi feita.

Carolina e Felipe jantam em um restaurante elegante. Uma senhora se aproxima de Roberta e Nando desconfia. Carolina convence Felipe a passear com ela depois do jantar.

Alexandra faz uma serenata para Otávio. Felipe se desespera ao ver que será obrigado a passar a noite com Carolina. A senhora leva Nando e Roberta para um.

