Guerra dos Sexos: Roberta é informada sobre diamantes

Nesta quinta-feira, 28, em Guerra dos Sexos, Lucilene reclama de Ulisses. Dominguinhos afirma a Felipe que Nando e Juliana estão apaixonados. Frô fica satisfeita por deixar Carolina irritada. Isadora interroga Ronaldo sobre a sabotagem no desfile e tenta se aproximar de Carolina. Olívia fala para Charlô que vai tentar provar que Otávio está fingindo ser Dominguinhos. Nando questiona Juliana sobre seus sentimentos por Fábio. Ciça consola o pai. Vânia apoia Ulisses. Charlô e Olívia se lembram de uma marca de nascença de Otávio.

Kiko e Roberta pensam em como encontrar o dinheiro que Vitório escondeu. Nieta limpa a boneca russa e estranha seu peso. Semíramis comenta com Ulisses sobre sua desconfiança com a fuga de Nando. Isadora sugere que Ronaldo sonde Felipe sobre seu casamento com Carolina. Dalete e Lucilene combinam de ajudar Kiko e Frô a ficarem juntos. Charlô desafia Dominguinhos para uma corrida na piscina. Dino beija Semíramis. Moysés procura Roberta e fala sobre os diamantes de Vitório.

