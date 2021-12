Guerra dos Sexos: Roberta decide adiantar seu casamento

Nesta sexta-feira, 15, em Guerra dos Sexos, Veruska observa Roberta guardar a chave de Vitório e avisa a Nenê. Roberta afirma que Charlô é apaixonada por Otávio. Felipe não dá atenção a Carolina. Kiko tenta tirar Nando do estúdio. Nenê e Veruska vão para o aeroporto.

Roberta procura Nando no estúdio de Fábio. Analú acorda e se apressa para tentar ajudar Nando. Felipe entra em pânico com a decolagem e Carolina disfarça o riso. Juliana pensa em Nando. Analú leva Ulisses e Zenon para o estúdio de Fábio.

Kiko e Nando chegam ao beco. Roberta, Vânia, Analú, Ulisses e Zenon seguem para o local da armadilha de Kiko. Nando briga com os capangas. Todos chegam ao beco e ajudam Nando. Durante a briga, Ulisses desmaia nos braços de Vânia. Charlô aconselha Juliana a se declarar para Nando. Felipe teme ficar no mesmo quarto que Carolina. Roberta decide adiantar seu casamento com Nando.

adblock ativo