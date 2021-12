Guerra dos Sexos: Otávio reaparece e invade tribunal

Nesta terça-feira, 16, em Guerra dos Sexos, Felipe diz a Carolina que sabe sobre a falsa gravidez. Frô avisa para todos que o casamento de Carolina será cancelado. Nando vê Fábio e Juliana se despedindo e fica furioso. Roberta e Felipe se beijam. Charlô confirma a audiência com o juiz, e Dominguinhos tenta convencê-la a receber sua ajuda.

Charlô ordena que Olívia e Baltazar mantenham Dominguinhos no castelo. O advogado de Felipe se preocupa com o depoimento de Vânia, Juliana e Isadora. Dominguinhos foge pela janela da biblioteca. Otávio invade o tribunal no momento em que o juiz dá o ganho da causa a Charlô.

Assista aqui ao capítulo completa da segunda-feira, 15

