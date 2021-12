Guerra dos Sexos: Olívia ouve Otávio falar com Giocondo

Nesta segunda-feira, 21, em Guerra dos sexos, Felipe se recusa a conversar com Fábio. Dino se sente culpado ao ver o desespero de Roberta. Zenon repreende Nando por levar Charlô a sua casa. Juliana fala para Vânia que ainda gosta de Fábio. Ulisses fica emocionado com o pedido de Charlô para patrociná-lo. Vânia afirma que Juliana está interessada em Nando. Otávio comemora o sucesso de seu plano.

Roberta informa a Charlô que precisa assinar o contrato com a empresa de Giocondo. Felipe implora que a mãe readmita Vânia. Olívia esconde o ponto eletrônico de Otávio. Ronaldo segue Isadora. Zenon diz a Carolina que pode ajudá-la a resolver seu problema com Charlô. Juliana protege Nando de Felipe. Roberta avisa a Veruska que vai assinar o contrato com Giocondo em um restaurante. Olívia ouve Otávio falar com Giocondo sobre o seu plano contra Roberta.

