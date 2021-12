Guerra dos Sexos: Olívia ouve Otávio contratar detetive

Nesta quarta-feira, 30, Juliana e Nando se explicam para Charlô. Dino pede para falar com Roberta. Nieta se lamenta com Carolina. Otávio reclama de Charlô ter saído com Zenon. Felipe leva Natália ao zoológico. Frô implica com Nieta. Nando pede ajuda a Ulisses sobre seu dilema entre Roberta e Juliana. Dino pede demissão. Juliana diz a Vânia que está cada vez mais interessada em Nando.

Frô pensa em ser modelo. Felipe começa a ter fantasias no zoológico. Olívia ouve Otávio contratar um detetive para investigar Zenon e conta para Charlô. Nieta faz um bolo e decide levá-lo para o marido. Roberta pede para Dino desistir de sua demissão. Felipe discute com o guarda do zoológico. Charlô procura Zenon, e Carolina se irrita. Nando presencia o encontro entre Fábio e Juliana.

