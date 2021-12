Guerra dos Sexos: Nieta descobre falso exame de Carolina

No capítulo de Guerra dos Sexos desta sexta-feira, 12, Dino mostra o laudo pericial para Felipe, e Carolina pede perdão ao noivo. Charlô e Roberta pensam em como descobrir o responsável pela sabotagem no desfile. Carolina tenta convencer Dino a não levá-la para a delegacia. Juliana e Nando encontram Nenê e Veruska em seu apartamento. Manoela convida Fábio para jantar com ela e Ciça. Nieta descobre o falso exame de gravidez de Carolina.

Frô fica impressionada com o comportamento de Kiko. Vânia cobra de Dino que ele conte a verdade para Roberta sobre Carolina. Nando avisa a Roberta que Nenê e Veruska estiveram em sua casa procurando a boneca russa. Carolina ameaça Felipe para que ele mantenha a decisão de se casar com ela. Dominguinhos fala como Otávio e Charlô se espanta.

