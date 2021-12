Guerra dos Sexos: Nenê é atacado no restaurante com Charlô

Nesta quinta-feira, 28, em Guerra dos Sexos, Roberta enfrenta Veruska. Vânia afirma a Charlô que conseguirá desmascarar Carolina. Felipe culpa Lucilene pelo sumiço de sua pasta. Nenê aproveita a distração de Dino para esconder os recibos. Felipe acredita que Nando tenha roubado sua pasta. Nenê consegue enganar Nieta. Veruska conta para Roberta que foi amante de Vitório. Ulisses e Frô riem de Nando. Charlô aceita uma ideia de Vânia para a loja. Juliana lamenta não ficar com Nando.

Felipe invade a casa de Roberta e a acusa a empresária e Nando de terem roubado os recibos de Vitório. Charlô se prepara para sair com Nenê. Isadora sente ciúmes de Ronaldo. Nenê desmente Felipe na frente de Roberta. Zenon reclama quando Analú pergunta por Nando em sua casa. Nenê entrega a Veruska a pasta com os recibos. Isadora vai à casa de Ronaldo. Felipe expulsa Carolina de sua casa. Vânia procura Ulisses na academia. Veruska vai à casa de Felipe. Nenê é atacado no restaurante onde está com Charlô.

