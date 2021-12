Guerra dos Sexos: Nando vê Juliana e Fábio juntos

Nesta sexta-feira, 28, em Guerra dos Sexos, Felipe não acredita em Zenon. Fábio explica para Ciça que não deixará de ser seu pai quando se separar de Manoela. Nenê arruma uma luta para Ulisses e Montanha se preocupa. Nando fala para Juliana que terá que passar a noite no sítio por causa do carro. Analú mostra a Carolina o trabalho que Juliana deixou para ela. Olivia ajuda Charlô a se acalmar. Analú insiste para que Carolina durma no quarto de hóspedes.

Vânia constata que não tem como provar que foi Carolina quem mandou o recado pelo seu celular para Felipe. Semíramis e Frô se preocupam com a luta de Ulisses. Felipe desiste de falar com Charlô. Fábio procura Juliana. Nando e Juliana conversam. Roberta pensa em Nando. Fábio chega ao sítio e Nando se irrita. Manoela tenta descobrir a mulher por quem Fábio se apaixonou. Nando vê Juliana e Fábio juntos.

