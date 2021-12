Guerra dos Sexos: Nando se declara para Juliana

Nesta sexta-feira, 11, em Guerra dos Sexos, Charlô não se conforma de ter perdido a corrida para Otávio. Analú ameaça contar para a avó sobre a armação de Kiko. Roberta aconselha Felipe a conversar com Juliana. Nando vai ao sítio levar mantimentos para Juliana. Isadora recebe suas malas de volta e é rude com Ulisses. Analú conta que Kiko dopou o cavalo de Otávio. Juliana acusa Nando de ter revelado seu caso com Fábio para Manoela. Otávio se vangloria por ter conseguido enganar Charlô. Nando se declara para Juliana e a beija.

Charlô convence Roberta a conversar com Nando. Ronaldo tenta ser gentil com Isadora. Ulisses fala para Lucilene que não quer ficar com ela, e Frô a consola. Otávio combina seu plano com o falso empresário que enganará Roberta. Veruska fica constrangida quando Nenê percebe que sua mudança de comportamento foi orientada por Otávio. Carolina ouve Frô falar que Lucilene e Ulisses se beijaram. Zenon surpreende Carolina. Roberta conversa com Nando. Felipe e Juliana fazem as pazes.



