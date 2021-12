Guerra dos Sexos: Nando resiste às insinuações de Juliana

Nesta terça-feira, 5, em Salve Jorge, Charlô fica perplexa com a atitude do filho. Felipe recebe um pacote de Otávio com informações importantes. Nenê e Veruska se unem para encontrar o dinheiro perdido de Vitório. Felipe encontra um extrato bancário e uma chave de banco no quarto de Otávio. Juliana fica perturbada com as fotos que vê de Nando. Felipe afirma a Roberta que pode provar que Otávio pagou pela Positano.

Charlô descobre que o relatório de vendas está errado e que ela pode perder a aposta com Otávio. Felipe manda Carolina marcar uma reunião com os diretores da Positano. Zenon decide devolver o cheque que recebeu de Charlô. Nando resiste às insinuações de Juliana. Roberta pede para Juliana supervisionar a sessão de fotos de Nando com Fábio. Felipe incentiva os diretores da Positano a impedir o casamento de Roberta e Nando.

