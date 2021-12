Guerra dos Sexos: Nando procura Roberta

Neste sábado, 30, em Guerra dos Sexos, Felipe se irrita ao ver que Juliana e Nando estão juntos. Nieta não consegue perdoar Dino. Ulisses reclama com Semíramis por ninguém ter assistido a sua luta. Carolina pensa em como falsificar o exame. Roberta e o filho procuram os diamantes no escritório. Kiko beija Frô. Felipe não aceita o relacionamento de Juliana e Nando. Dominguinhos interrompe a discussão. Analú se revolta com o fracasso de seus planos. Nando pressiona Juliana. Kiko leva Frô para o hospital.

Charlô combina mais um plano com Olívia contra Dominguinhos. Nando volta para a casa de Ulisses. Roberta chega à casa de Nieta para falar com Nenê. Nando decide procurar Roberta. Juliana discute com Felipe por causa de Nando, e o empresário decide convencer Fábio a reatar com a filha. Roberta esquece o celular na Positano. Fábio beija Juliana. Roberta se surpreende ao encontrar Nando em sua casa.

