Guerra dos Sexos: Nando pede demissão

Nesta segunda-feira, 14, em Salve Jorge, Felipe revela para Roberta que Giocondo é amigo de Otávio. Carolina ouve as suspeitas de Charlô contra ela. Felipe tenta entregar a caixa de bombom para Roberta, que reage furiosa. A empresária pede para Dino verificar o contrato da empresa de Giocondo. Roberta se preocupa com a cláusula de exclusividade exigida no contrato da empresa de Giocondo. Carolina fala mal de Nando para Juliana.

Juliana destrata Nando. Ulisses coloca laxante na comida de Semíramis e Frô. Nieta fala para Dino que Nando estava traindo Roberta com Lucilene. Otávio diz o que Felipe deve fazer para conquistar Roberta. Nando pede demissão. Ulisses ouve Zenon e Carolina falando mal dele. Giocondo insiste para que Roberta assine seu contrato.

adblock ativo