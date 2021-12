Guerra dos Sexos: Nando não revela mistério do bigode preto

No capítulo de Guerra dos Sexos desta segunda-feira, 4, Roberta foge de Felipe, mas ele consegue beijá-la. Charlô tenta convencer Nando a revelar o mistério de Otávio. Veruska fala para Nenê sobre o dinheiro que Vitório escondeu. Nando decide procurar por Otávio no local onde costuma levá-lo quando pinta o bigode. Uma flecha é lançada pela mansão com um bilhete de Otávio e Charlô fica intrigada.

Fábio e Felipe fazem as pazes. Roberta diz que não ficará na barraca de Nieta na festa de São Genaro. Charlô fala para Felipe que Otávio sumiu. Analú fica com ciúmes de Nando e Juliana. Charlô encontra o relatório de vendas na sala de Otávio. Felipe decide substituir o tio na aposta contra Charlô.

