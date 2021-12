Guerra dos Sexos: Nando liberta Charlô da biblioteca

Nesta terça-feira, 22, em Guerra dos Sexos, Olívia anota o endereço do restaurante onde Giocondo se encontrará com Roberta e tenta informar a Charlô. Felipe não se conforma de ver Juliana pedir desculpas para Nando. Carolina teme que Zenon se envolva com Charlô. Dino se arrepende de ter falsificado o balanço da Positano. Veruska avisa a Otávio que Olívia descobriu seu plano. Charlô não consegue sair da mansão.

Fábio tenta acalmar Ciça. Olívia consegue fugir da mansão. Frô diz a Nando que Juliana pode estar interessada nele. Roberta chega ao restaurante. Nando liberta Charlô da biblioteca, e os dois tentam ajudar Roberta. Ronaldo chega à casa de Isadora. Nando, Charlô, Olívia e Otávio chegam ao restaurante no momento em que Roberta está prestes a assinar o contrato com Giocondo.

