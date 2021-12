Guerra dos Sexos: Nando flagra Juliana e Fábio juntos

Nesta terça-feira, 23, em Guerra dos Sexos, Kiko afirma para Frô que eles só ficarão curados da alergia quando ela o aceitar de verdade. Fábio acusa Manoela de ter sabotado seu trabalho. Analú manipula Juliana para ficar com raiva de Nando. Manoela entra escondida no estúdio de Fábio. Kiko incentiva Roberta a ficar com Felipe. Nando vê Charlô e Olívia. Otávio fica atordoado com a presença de Charlô. Manoela prende Geni e Fábio no estúdio e ateia fogo ao local. Otávio decide contar a Charlô todo o mistério que envolve o bigode preto.

Fábio e Geni conseguem sair do estúdio. Juliana se entristece ao ver como Nando se comporta com Roberta. Otávio chora depois de sua conversa com Charlô. Nieta se preocupa com o sumiço da filha. Ulisses compra um vestido de noiva para Vânia. Carolina tenta fugir de carro, mas acaba sendo presa. Fábio procura Juliana. Otávio confessa que sabotou a loja para ganhar a aposta. Nando flagra Juliana e Fábio juntos.

Perdeu o capítulo desta segunda, 22? Assista aos vídeos.

adblock ativo