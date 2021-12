Guerra dos Sexos: Nando expulsa Juliana de sua casa

No capítulo de Guerra dos Sexos desta segunda-feira, 11, Roberta fica aflita com a confirmação de que a Positano foi vendida. Vânia pede para Roberta não entregar a fábrica. Juliana fica perturbada ao ver Nando sem camisa. Dominguinhos vai à loja à noite e o vigia o confunde com Otávio. Charlô acredita que Dominguinhos é um disfarce de Otávio. Nieta usa indiretas para que Semíramis se interesse por Dino. Ronaldo tenta convencer Isadora a trabalhar como Vicky. Ulisses não deixa Frô entrar em casa. Nando expulsa Juliana de sua casa.

Felipe e Charlô recebem a notícia de que os contadores já possuem o resultado da aposta. Felipe convoca Ronaldo para uma reunião. Carolina vai à mansão para saber o resultado final da aposta. Kiko é gentil com Nando. Roberta pensa em descobrir onde está o dinheiro que Vitório recebeu pela venda da Positano. Veruska e Nenê chegam ao local indicado no mapa de Vitório. Dominguinhos aparece na loja para falar com Charlô. Juliana não gosta de ver Carolina na mansão. Souza e Souza chegam à mansão com o resultado da aposta.

