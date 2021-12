Guerra dos Sexos: Nando é suspeito de delatar Juliana

Fábio não aceita a decisão de Juliana, e os dois discutem. Felipe dá razão a Vânia e se entristece. Lucilene tenta expulsar Nenê da diretoria. Otávio se recusa a cancelar o contrato com a Positano e discute com Charlô. Lucilene fica surpresa com o comportamento de Carolina. Nando conversa animado com Adelino, e Roberta se encanta.

Charlô consola Juliana. Manoela pede para ser internada e implora que Fábio a ajude. Analú concorda com as suspeitas de Juliana sobre Nando. Vânia se recusa a acreditar que Nando tenha delatado Juliana. Carla fala mal de Roberta. Nenê invade a mansão de Otávio.

adblock ativo