Guerra dos Sexos: Nando e Juliana se beijam

Nesta quinta-feira, 21, em Guerra dos Sexos, Charlô afirma a Juliana que, para não perder a aposta, precisa provar que Otávio sabotou a loja. Nieta fala para Dino que eles precisam buscar Carolina no Rio de Janeiro. Felipe afirma que não vai liberar o estoque das outras lojas para Charlô. Juliana segue a avó até o Rio de Janeiro. Nando decide ficar no hotel, enquanto Roberta procura o novo fornecedor. Veruska e Nenê vasculham novamente o quarto de Roberta e Carolina. No hotel, Nando pede o vinho que bebeu com Juliana.

Juliana chega ao Rio de Janeiro. Ulisses se decepciona com o beijo de Lucilene e fica com Vânia novamente. Juliana encontra Nando no quarto do pai. Charlô invade o salão da convenção e Felipe entra em pânico. Nando se declara para Juliana. Fábio e Ciça encontram Manoela em casa. Nenê e Veruska se escondem quando ouvem Carolina chegar. Charlô obriga Felipe a conversar com ela. Roberta se apressa para falar com Nando. Nando e Juliana se beijam.

adblock ativo