Guerra dos Sexos: Nando e Juliana acordam em ilha deserta

No capítulo de Guerra dos Sexos desta sexta-feira, 22, os bandidos levam o casal para uma ilha deserta. Dominguinhos faz com que Charlô desconfie novamente dele. Nieta acredita que Dino está se aproximando de sua vizinha e se entristece. Semíramis se condena por pensar em Dino. Charlô fica confusa com Dominguinhos. Zenon fala para Semíramis que Nando não dormiu em casa. Vânia pede para Ulisses contar para Lucilene sobre seu envolvimento. Carolina se recusa a ir ao casamento de Roberta. Ulisses pede para conversar com Lucilene depois do casamento. Frô pensa em levar a bonequinha russa para a lanchonete.

Carolina ouve Nenê falando com Veruska sobre diamantes. Dominguinhos decide voltar para o hotel. Roberta termina de se arrumar para o casamento. Charlô convence Dominguinhos a acompanhá-la ao casamento. Isadora surpreende Ronaldo. Semíramis estranha o atraso de Nando. Charlô deixa Dominguinhos com Vânia. Roberta chega à igreja com Kiko. Charlô confirma com Ulisses que Nando esteve na mansão chamando por Juliana. Roberta se desespera com a notícia do sumiço de seu noivo. Nando e Juliana acordam na ilha deserta e estranham o local.

