Guerra dos Sexos: Nando desiste de casar com Roberta

Nesta quinta-feira, em Guerra dos Sexos, Nando exige conversar com Felipe. Charlô fica nervosa com os comentários de Blanche. Vânia se desculpa com Isadora. Olívia supõe que Blanche tenha um caso com Otávio e Charlô fica furiosa. Carolina deixa Isadora cismada com Vânia. Roberta conversa com Charlô sobre o problema com Felipe. Nando ajuda Ulisses a arrumar a barraca para a festa de São Genaro. Zenon fala para Carolina que não vai ajudá-la com Charlô.

Charlô e Roberta têm uma ideia para enfrentar Felipe. Nando desiste de casar com Roberta. Charlô avisa a Juliana para não se aproximar de Nando. Dino ouve Nieta declarar seu amor por ele. Nando fica curioso para saber a decisão de Roberta. Roberta surpreende os diretores da Positano.

adblock ativo