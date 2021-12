Guerra dos Sexos: Nando agride Kiko

Neste sábado, 02, em Guerra dos Sexos, Carolina convence Felipe a sabotar o desfile de Roberta. Kiko afirma a Analú que não deixará Nando desfilar. Isadora briga com Frô e manda Dalete limpar a diretoria. Carolina tem uma ideia para sabotar o desfile. Nieta pede para Semíramis falar com o médico em seu lugar. Dalete pega a pasta com os recibos de Vitório e dá para Frô. Nieta ouve o médico falando com Semíramis sobre uma paciente terminal e acredita ser ela. Frô sugere que Zenon se candidate à vaga de motorista de Charlô.

Kiko causa uma explosão em seu quarto com Nando dentro. Analú teme que Charlô seja prejudicada com a sabotagem no desfile. Nando agride Kiko. Veruska entrega a Nenê parte do que ganhou com a venda dos recibos. Carolina induz Kiko a produzir uma fórmula para sabotar o desfile de Roberta. Dino tenta tranquilizar Roberta. Carolina pega com Kiko a fórmula para acabar com o desfile. Nenê descobre que Charlô é a patrocinadora de Ulisses.

